Football (P1): Fize en prend quatre et inquiète

Le hic ? Ces erreurs défensives qui coûtent cher, très cher, trop cher aux Villersois. Le premier quart d’heure est assez équilibré entre les deux formations. Mais progressivement, les locaux s’installent dans le camp d’en face. Les frappes se multiplient notamment celles de Dylan Lambrecth qui ne trouve (pas encore) la cible. Scopel aussi est très dangereux suite à un coup franc qui ne passe pas loin. Cela chauffe de plus en plus après une phase bien amenée entre Lambrecth et Ferron. Mais le ballon est sauvé sur la ligne.

On sent que Fize ne va pas tarder à encaisser car la pression devient de plus en plus intense. Et juste avant la pause, une tête de Lambrecth, qui a toujours le geste juste, finit au fond après un centre hyper bien qualibré (1-0). Fize est surpris mais personne n’est étonné. Dans la foulée, Scopel, après une balade de santé de Lambrecth dans la défense fizoise, est bien servi et termine le travail tranquillement (2-0). On sent que les choses deviennent trop compliquées pour les Fizois.

L’espoir revient quelque peu dans le camp de Fize avec ce but, un poil chanceux, de Mayanga (2-1). Mais en quatre minutes, Flémalle replante deux bandrilles qui boucle le score ou presque. La crise est profonde à Fize avec ce 1/24 mais le championnat est encore long.

Arbitre: Mamady Kourouma.

Cartes jaunes: Lambrecth, Van Roosebeke, Morrier, Piazza.

Buts: Lambrecth (1-0 37e), Scopel (2-0 44e), Mayanga (2-1 63e), Piazza (3-1 72e), Lambrecth (4-1 76e), Sprimont (4-2 80e).

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Franco (77e Iletura), Kalam, Spitaels (65e Collette), Scopel (90e Boutgayout), Lambrecth, Hanrez, Piazza, Ferron (85e Sylla), Burton.

FIZE: Dentz, Van Roosebeke (65e Mota), Ngengele (80e Grommen), Henrot (62e Mayanga), Eyckmans, Beaupain, Lallemand, Nzembo, Thiry, Sprimont, Picchietti (46e Morrier).