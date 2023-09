Football (P1): Charlin Ioakimidou ne jouera plus pour Fize cette saison

On ne reverra plus le médian Charlin Ioakimidou sous les couleurs de Fize. Le milieu de terrain a pris une décision: il ne jouera plus pour son club le reste de la saison. "Non, j’ai décidé d’arrêter ma saison, dit-il. Je n’ai rien contre Fize mais j’ai pris cette décision après avoir pris connaissance de la sélection en cette fin de semaine. Je n’ai pas apprécié de ne pas être dans le noyau. Je ne comprends pas bien ce choix en fait, j’avoue. Le départ d’Éric Thirion m’a beaucoup affecté. Et si je suis venu ici à Flémalle ce dimanche, c’est pour voir jouer Flémalle, et pas Fize…"