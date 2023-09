Football (D3 ACFF): Wanze/Bas-Oha tient sa première victoire

Dominant la quasi-totalité de la rencontre, sans il est vrai avoir apporté réellement le danger devant la cage de Scheid en première période, les hommes de Fréson ont su redresser la tête alors qu’ils étaient menés à la pause. "Une nouvelle fois comme les semaines précédentes on se retrouve mené mais on réagit bien, souligne avec soulagement le T2. On ne s’est pas précipité, on a proposé un foot construit qui a payé cette fois."

Les deux équipes présentaient un onze de départ différent de la semaine précédente avec, on le savait, une infirmerie assez fournie au WBO, tout comme chez des Luxos qui pouvaient cependant compter sur la titularisation de Wallems et Lefort.

Si les dix premières minutes étaient assez équilibrées, WBO, par un jeu plus construit, allait prendre la direction de la rencontre. Tom Chabot se créait une première petite opportunité mais c’est surtout un centre au cordeau de Bertrand qui semait la panique dans la défense Longolarde. Comme dit par le coach intérimaire, en profitant d’une approximation de Moureaux, Philippe ne se faisait pas prier pour brosser sa balle et tromper Henrotte (20e, 0-1). Sans pour autant se désunir, les Wanzois poussaient, trouvaient même l’équerre par Bertrand mais restaient menés à la pause.

Continuant sur le même tempo, Wanze était enfin récompensé par un joli but de Chabot en combinaison avec Henri (1-1, 54e) et passait méritoirement devant sur pénalty transformé par Bertrand (62e 2-1). Longlier a bien tenté de réagir mais par un jeu trop stéréotypé, il n’inquiétait pas plus qu’en première période Henrotte qui pouvait enfin fêter cette première victoire.

Arbitres: Klein assistés d’Addai et Zakraoui.

cartes jaunes: Nicolas, Bihina, Philippe

Buts: 0-1 (17e: Philippe), 1-1 (54e: Chabot), 2-1 sur pénalty (62e: Bertrand)

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Beaujean, Moureaux (88e, Ziemons), Pessotto (72e, Gilson), Wagemans, Rasquin, Bertrand (80e, Bisconti), Chabot, Neerdael, Denorme, Honnay.

LONGLIER: Scheid, Bihina (55e, Dufrasne), Wallems (74e, Roman), Cravatte, L. Dufrasne, Dillenbourg, Lahrach (71e, Toussaint), Philippe, Debehogne, Lefort, Nicolas (65e, Debue)