Football (D2 ACFF): Bennane enfonce Hamoir dans la crise

Car face à une lanterne rouge amputée de plusieurs pions importants, La Calamine avait bien mal entamé la partie en encaissant rapidement sur un envoi de Quentin Colson qui prenait le poteau avant de tromper Mignon. "On aurait pu se rendre ce match beaucoup plus facile qu’il ne l’a été en ne concédant pas l’ouverture du score", grimaçait le coach frontalier Alex Digregorio dont la division offensive se mettait en action dans la foulée afin de recoller au plus vite… mais sans parvenir à cadrer ses différentes tentatives.

Comme un symbole, le capitaine Quentin Hubert héritait d’un penalty obtenu par Gilon juste avant la mi-temps mais sa frappe s’envolait loin au-dessus du but défendu par Rausin. Heureusement pour les locaux, Yassin Bennane avait promis un gros match… et il tenait parole en seconde période. À l’assist sur corner pour la tête de Bastien Hungs à l’heure de jeu, l’ancien Rat crucifiait son ex à quelques minutes du terme en terminant une attaque rapide d’un imparable envoi du pied gauche de l’entrée du grand rectangle. Bien que méritée, cette victoire de La Calamine a donné des sueurs froides à son entraîneur. "Il y avait la place pour faire la différence bien plus tôt. C’est un problème récurrent chez nous mais on s’en est quand même bien sorti et c’est mérité", concluait Alex Digregorio. Avec 9 points sur 15, ses joueurs font même mieux que de s’en sortir en ce début de saison. Tout le contraire de Hamoir dont le compteur reste tristement bloqué à zéro.

Arbitre: M. Fernandes Barros.

Cartes jaunes: Cornet, Belle ; Augugliaro, Colson, Biersard

Buts: Colson (0-1, 10e), Hungs (1-1, 61e), Bennane (2-1, 83e)

LA CALAMINE: Mignon, Libert, Hungs, Mollers, Q. Hubert, Aritz (46e Belle), Cornet, Thielen (58e Lufuankenda), Bennane, Gilon (89e Krhlanko), Mauclet

HAMOIR: Rausin, Gabiam, Augugliaro (55e Doneux), Biersard, Lahaque, Hamid, Masset, Crespo, Colson (76e Evrard), Cusumano (74e Dago), Damblon.