Victoire nette et sans bavure pour les Jehaytois, enfin presque... "Je ne suis pas complètement satisfait, étonne Antoine Thomas. Mais il y a un tel décalage entre les équipes du top et les autres que c’est ennuyant. Sans leur manquer de respect."

À Limont, on sait qu’il va falloir se trouver. "C’est difficile et on n’y arrive pas...", explique Julien Doyen.

Buts : Nardese R. (2), Pirard (2), Frisque (2), Cornet, Rase, Obrou.

GS Liège B 10 - Oleye B 3

Les Oleyens progressent de jour en jour, mais les résultats ne suivent pas encore. "C’est bizarre, mais on peut dire que c’est un bon dimanche après-midi, sourit Jordan Graindorge. On doit simplement mettre nos occasions."

Buts : Micha (2) et Dixon.

Haneffe 1 - Montagnarde 1

Première non-victoire des Haneffois face à Montagnarde qui encaissent dans les derniers instants.

But : Morue (1-0, 30e).

Horion 4 - Amay B 3

Amay méritait mieux contre Horion. "On rate encore des face-à-face, narre Steve Salentiny. Même le délégué adverse est venu nous féliciter pour notre rencontre. Maintenant, il nous faut des points."

Buts : Salina, Masson, Delforge.

Marchin B 4 - Oreye B 2

Alors que les Orétois n’étaient pas à la hauteur, les Marchinois commence enfin leur championnat. "Ça se met en route, sourit Olivier Candaten. Et dire qu’on rate encore des occasions."

Buts : Angelicchio (1-0, 9e), Hantz (2-0, 15e), Angelicchio (3-0, 28e), Jaslette (3-1, 44e), Thiéry (3-2, 70e), Broze (4-2, 73e).

Engis 2 - Momalle B 5

Tout s’est joué en première période pour les Momallois. "On a quand même un problème, commente Greg Sciulara. Quand ça devient facile, on se relâche et on est trop jouette..."

Buts : Piette (0-1, 9e), PIette (0-2, 17e), Nifa (0-5, 18e), Schuilen (0-4, 35e), Lobue (0-5, 44e), Velghe (1-5, 78e), Pollicino (2-5, 90e).