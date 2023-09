En D2 ACFF, Warnant prend l’eau à l’Union : "Première fois que ça arrive"

Cela faisait longtemps que Warnant n’avait plus pris une gifle de la sorte. Pour être précis, la dernière fois que Warnant avait perdu avec quatre buts d’écart remontait au 25 mars 2018, et cette défaite face à Raeren en P1. Ce dimanche, les Verts ont complètement pris l’eau. "Perdre de cette façon, c’est la première fois que ça arrive, explique Mike Gray. Ce fut un off day total dans le chef de tous les joueurs. Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur. Face à une équipe comme l’Union, qui se bat sur tous les ballons et qui propose du beau football, ça ne pardonne pas."