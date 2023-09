Deuxième victoire en trois matchs pour Waremme : "Notre meilleure prestation de la saison"

Mais c’était sans compter sur la force collective locale. Dans le troisième quart, Waremme redémarre les débats sur les chapeaux de roues. Avec Valentin Rappe et Guillaume Ceulers pour alimenter le marquoir, les Wawas sont dans le bon. "Je ne m’attendais pas à voir mon groupe aussi bien prester. Ils m’ont vraiment impressionné, on a retrouvé notre basket en attaque alors qu’en défense, on a tenu bon, explique le coach. Ce fut notre meilleure prestation depuis le début de saison. On tient notre match référence et les joueurs présents ont pris leurs responsabilités."

Deuxième victoire en trois matchs pour des Wawas en pleine confiance. "Si on m’avait dit ça avant de débuter le championnat, j’aurais signé à deux mains", sourit Maxime Gaudoux. Waremme se rendra à Uccle, dimanche à 16h, sans la moindre pression.

WAREMME : Rappe 19, Ceulers 15, Parent 3, Proesman 3, Bellem 12, Bosic 0, A. Germay 6, Bastin 6, Corvers 7, Deville 0