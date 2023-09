Cyclisme (Juniors) - La première victoire de Daix chez les juniors: "Je suis très heureux"

Mais il n’a pas baissé les bras. Et depuis qu’il a annoncé son transfert pour 2024 au sein de son équipe, celle de Sprint 2000 Charleroi, il se sent libéré. "Je me suis mis moins de pression, pour retrouver du plaisir sur les courses", explique-t-il.

Et cela a fonctionné, puisqu’il s’est imposé, ce week-end, à Rotselaar, où il y avait un peloton bien garni de 84 éléments. "Je suis très heureux de cette victoire, explique-t-il. La course a démarré très rapidement. J’ai tout de suite senti qu’une échappée irait au bout. Le parcours était assez plat mais fort sinueux, avec des petites routes. J’ai essayé de rester patient et de suivre les coups intéressants. Mais quand j’ai vu que plusieurs bons coureurs avaient fait quelques efforts et semblaient fatigués, j’ai attaqué à mon tour."

Il crée un groupe de six coureurs. Mais la collaboration n’est pas bonne. Le coureur de Couhtuin décide alors de partir à nouveau à l’offensive pour diminuer ce groupe. "Cela a marché, nous n’étions plus qu’à trois et nous avons enchaîné les relais, poursuit Guillaume Daix. Il le fallait: le peloton n’était pas très loin de nous. Nous avons résisté et j’ai attaqué dans le dernier kilomètre. Les deux autres se sont observés et je gagne en solitaire."