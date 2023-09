Braives renoue enfin avec la victoire contre Burdinne en P2A

Dans la longue série de derbys en P2A, ce dimanche, la rue de Brivioulle proposait un certain Braives-Burdinne. Une rencontre entre deux formations du ventre mou du classement, seulement séparées par une unité. D'un côté des Rouge et Jaune solides défensivement mais timides offensivement. De l'autre, des Bleu et blanc plus porte ouverte mais davantage concrets dans les seize mètres.