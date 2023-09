Wanze doit lancer son championnat en P1 face à Liège Basket

Ainsi, venant de sortir un match incroyable pour se qualifier pour les 8e de finale de la compétition, les Sucriers avaient surtout largement pris la mesure de cette équipe de Liège en phase de poule. De quoi aborder le match avec énormément de confiance: "On ne doit pas se baser sur cela car, nous savons que ça ne veut pas dire grand-chose. L’équipe adverse pourrait être dans une autre configuration et dynamique. Au niveau de l’intensité et de l’attitude que nous devons adopter, nous avons appris lors des bonnes et moins bonnes prestations des dernières semaines, comment nous devons nous situer. Et sur ces deux points, on ne doit pas commettre d’erreur, nous devons être justes et performants car tout le monde est conscient du double enjeu de cette rencontre", nous confiait le mentor des Sucriers.

Débloquer son compteur personnel et mettre un concurrent direct derrière, voilà la double mission qui, si cela peut se faire avec un gros écart, serait encore plus réussie pour les Wanzois. En ce début de saison, les deux revers en déplacement des Sucriers dans des salles compliquées et face à de grosses cylindrées toujours invaincues ne sont pas catastrophiques. Mais ce serait différent s’ils ne revenaient pas de la Principauté avec la victoire.

Et même si on sait que le groupe de Tom Content ne sera toujours pas au complet, il y a assez de qualité et de potentiel dans le chef des joueurs restants que pour ne pas chuter ce samedi. Avec la même mentalité et réussite que la semaine dernière en coupe AWBB, Wanze réussira, c’est certain, à lancer son championnat. Le moment est donc crucial afin de s’installer durablement dans la division. Pas de place à l’erreur donc pour les Rouges.