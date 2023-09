Retrouvailles manquées avec Verlaine pour Nathan Gosselain (Rochefort): "Je vais chez le kiné tous les jours, je veux revenir le plus vite possible"

Après un bon championnat, le joueur de 20 ans s’offrait un nouveau défi en direction de Rochefort. Ce samedi, les Namurois se déplacent à Verlaine pour ce qui constitue un choc de haut de tableau.

Blessé en Coupe de Belgique le 13 août dernier, l’ailier s’est occasionné une nouvelle rupture des ligaments croisés. "Mais cette fois, c’est à la jambe gauche. Le ménisque et le cartilage sont, en plus, touchés, souffle le Brabançon. C’est frustrant car je réalisais un très bon début de saison. Un peu comme à Liège quand ça m’est arrivé…"

Un nouveau coup dur pour le sympathique joueur qui ne baisse pourtant pas les bras. "Je vais tous les jours chez le kiné pour revenir au plus vite, dit-il. J’espère être opérationnel pour la fin de saison. Je me suis fait opérer il y a quatre semaines et j’ai encore deux semaines avec des béquilles. Ma rééducation se déroule très bien. A 20 ans, c’est le moment de prouver que j’ai encore le niveau pour atteindre le football pro."

En attendant, Nathan Gosselain sera évidemment présent pour supporter ses couleurs ce samedi soir.

"Ça va me faire plaisir de revoir des têtes connues. Je n’ai gardé que de bons souvenirs là-bas, explique notre interlocuteur. Je suis certain qu’on retrouvera Verlaine dans le Top 5 en fin de saison. Le club mérite de se retrouver en Nationale 1. Tout comme Rochefort. Nous, on veut être champion et on ne s’en cache pas. J’ai rarement évolué dans une équipe avec autant de qualités individuelles."

De son côté, après la lourde défaite subie contre Ganshoren, Verlaine aura à cœur de renouer avec la victoire, qui plus est face à un cador de la série.

Arbitre : Guillaume Chaspierre.

VERLAINE : Reciputi, Ramadani, Ilunga et Jamar sont blessés, alors que Debra, Choukri et Rodriguez sont incertains. Camara est, lui, de retour de suspension.