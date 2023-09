Mauro Magnetico, le Hannutois au septième ciel: "Que du plaisir d'être dans ce groupe"

Une détermination qui plait forcément au staff hannutois. Et Mauro Magnetico l’avoue sans ambages: il s’amuse davantage qu’à Braives. "Je prends beaucoup plus de plaisir sur le terrain car la mentalité est différente, l’équipe est également bien plus soudée. Et puis, tout ce qui tourne autour de ce groupe est positif, poursuit le grand frère de Loris, âgé de 17 ans à peine. C’est la première fois qu’on évolue ensemble dans la même équipe. Les plus expérimentés du groupe comme Crotteux et Geuns n’hésitent jamais à lui donner des conseils. C’est génial pour lui. Et moi, ça me fait un bien fou de voir mon frère s’épanouir de la sorte dans une équipe ambitieuse."

Mauro Magnetico, un Hannutois décidément très heureux. Pas étonnant de le voir performer de la sorte depuis quelques semaines.

Arbitre : Gilles Counen.

HANNUT : Dokens, Fraccari, Charlier sont blessés, Javaux est suspendu, alors que Cwynar est incertain.