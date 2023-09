Le secteur intérieur de Waremme (R2) sera décimé contre Ciney B: "Des joueurs doivent hausser le ton"

Au niveau des absences, cela va être compliqué à gérer. "Nous n’aurons toujours pas Cools dont nous connaissons l’importance depuis deux saisons. De plus, nous ne pourrons pas aligner Stefan Germay! Le secteur intérieur va donc être clairement déforcé et il va falloir trouver des alternatives. La prioritaire aurait été Bellem car ses centimètres auraient pu faire du bien malgré le fait qu’il soit longiligne. Il prenait de plus en plus de place dans le jeu mais devra sans doute aussi faire l’impasse. Bref, quand on s’interrogeait sur notre groupe élargi, on est déjà en situation délicate."

Des joueurs doivent "hausser le ton"

D’un point de vue nombre donc mais, on l’a aussi compris, au niveau des centimètres et des kilos pour contrôler le rebond et les pivots adverses. "On va tenter de trouver des solutions et, surtout, il va falloir que des joueurs haussent le ton, des deux côtés du terrain. Il va falloir que des joueurs s’affirment et prennent leurs responsabilités pour être dans le match. Je ne connais pas l’équipe adverse et nous aviserons en fonction des forces en présence et, surtout, de ce que nous pouvons aussi proposer" précise le coach.

Au regard des premiers résultats, il apparaît aussi que les deux équipes ont des forces différentes, la défense comme arme prioritaire pour les Wawas alors que les Cynassiens proposent une attaque plus performante. Une opposition classique mais qui ne sera pas le point critique pour l’attribution de cette victoire. En effet, ce samedi, plus que jamais, il va falloir que les Hesbignons soient en réussite et mettent des paniers de loin car, la raquette sera presque zone interdite au regard de leur déficit de taille.