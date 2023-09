"Je m’attendais à être plus tranquille": Tristan Merchie évoque son début de saison à Geer (P1)

"J’ai été agréablement surpris par le niveau de l’équipe. Je ne m’attendais pas à ce qu’on soit aussi fort. Même constat pour le niveau de la division. Je m’attendais à être plus tranquille, sourit le joueur de 24 ans, qui évolue dans un nouveau rôle. Je joue dans une défense à trois depuis trois rencontres car Maxim Philippe est parti en vacances et Sam Georges est toujours blessé. Le coach sait qu’il peut me faire jouer n’importe où, j’essaye de répondre possible présent tout le temps. Ce rôle est nouveau pour moi mais je me sens bien. Je pense avoir réalisé de bonnes prestations."

Sur le banc à deux reprises à cause d’une entorse, le joueur formé au RFC Liège se veut ambitieux. "Je suis là pour joueur le titre et je ne m’en cache pas. On a l’équipe pour aller au bout, dit-il avant d’évoquer Max Julin. Les deux anciens Wawas performent (rires). Je ne suis pas étonné qu’il marque autant, il a beaucoup de qualités."

Privé de Max Julin

L’attaquant, auteur de six réalisations, ne sera pourtant pas présent ce dimanche. "Mais ce n’est pas grave, on a des solutions, précise Nicolas Henkinet. Il y a quelques semaines, on avait déjà affronté Stavelot (NDLR: une victoire 1-0) e n Coupe et Max n’était pas là non plus." Face à Stavelot, les Geerois seront évidemment favoris mais attention au réveil des Stavelotains. "Il n’y a aucune rencontre facile en P1. Nos adversaires doivent encore s’adapter à la division et je sais qu’ils ne lâcheront rien. De notre côté, on a livré une belle semaine d’entraînement, je suis satisfait de ce que j’ai fait" poursuit le coach.

Avec douze points engrangés, Geer avance très bien. "On est dans le bon, même si les points perdus face à Tilff me laissent encore en travers de la gorge" termine Nicolas Henkinet.

Arbitre : Frédéric Habets.

GEER : Julin n’est pas présent, le reste du noyau est sélectionnable.