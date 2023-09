Football (P4C): Hamoir B tombe à pic pour relancer Anthisnes

Les Rats ont déjà pris de l’avance sur leurs amis anthisnois dans cette série surprenante. "Anthisnes a une plus belle équipe sur papier, avoue sincèrement Michaël Jourdan. Leurs ambitions sont plus hautes et cette rencontre est un bon test pour nous. " Beaumont et consorts n’ont plus le choix: une victoire s’impose. "Les défaites ne doivent plus arriver aussi fréquemment, note le T1 des Jaune et Noir. De plus, on n’a rien à faire à cette place. Par contre, je ne suis pas surpris de retrouver mon adversaire de dimanche leader du championnat. "