Football - P3A: Mievis-Danon, plongée dans le passé lors de ce La Clavinoise - Geer B

Avec son neuf sur neuf récent, La Clavinoise vit actuellement une très belle période. Et si la démission d’Olivier Lemmens à la tête du club aurait pu déstabiliser l’équipe de Laurent Mievis, elle a sans doute encore plus renforcé les liens du groupe. Et pour ses retrouvailles avec Arnaud Danon, qu’il a connu à Hannut B, le coach clavinois n’espère rien d’autre qu’une nouvelle victoire afin d’enchaîner. "Nous devons l’emporter dimanche, ne se cache d’ailleurs pas le T1. Attention, je m’attends tout de même à une rencontre particulièrement compliquée. Mais mon groupe est de plus en plus en confiance et le retour de certains blessés m’offre de la concurrence. Oui, on peut s’attendre à une surprise dans mon chef, je ne vais cependant pas en dire plus."