Football (P2A) - Nicolas Pire avant la réception d'Ans: "Oui, Momalle vise la tranche"

Et comme Momalle vient de signer cinq succès en six rencontres il a tout à fait raison d’y croire. "Hormis le couac à l’Union Hutoise B, tout se passe comme prévu, poursuit le portier. Là, nous venons d’aligner quatre succès en n’ayant encaissé qu’un seul but. Tous les secteurs du jeu tournent bien et nous avons chaque fois bien négocié nos rencontres face aux concurrents directs que sont Templiers, Jehay et Seraing Athlétique."

Ce qui est de bon augure au moment d’accueillir Ans, la surprise de ce début de saison. "La meilleure façon de distancer nos concurrents c’est de les vaincre. C’est chaque fois l’occasion de disputer des rencontres au sommet, ce qui est d’autant plus plaisant que ces adversaires-là proposent un jeu qui nous convient. Mais attention à cette belle équipe d’Ans qui n’est pas là par hasard et qui dispose d’une grosse force de frappe."

Mais pas que… "Notre assise défensive est en effet très bonne et que dire de notre milieu animé par Di Bernardo qui nous vient de Sprimont", complète Olivier Quitin que l’on a connu sous les couleurs de Flémalle avant de rejoindre Tilleur puis Ans où tout roule pour l’instant. "Nous sommes invaincus et nous avons fait jeu fait égal avec les grosses cylindrées rencontrées à savoir Faimes et Braives. Momalle ? C’est pour moi, sur papier, le plus gros noyau de la série. Là, clairement, on vient jouer chez LE favori, déclare le défenseur central qui s’attend à avoir beaucoup de travail demain. Mais on joue au foot pour ce genre de rencontre et je me réjouis vraiment d’y être."

Quant à l’objectif du club, le citoyen ansois ne s’avance pas trop… "Nous sommes dans une année de transition et nous verrons où elle nous conduira. En tout cas, Ans ne se déclare pas candidat au titre…"