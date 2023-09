Football (P2A) - "Ils n'ont pas encore encaissé à domicile": Michaël Descamps pointe les forces de Braives avant de s'y déplacer

Malgré sa défense de fer, Braives n’occupe pourtant que la huitième place à six longueurs de la tête et à trois unités de la cinquième place. "Nous venons de signer trois beaux partages mais, avec ça, on n’avance guère, analyse Marc Segatto. Dans le jeu, nous sommes souvent supérieurs à notre adversaire, ce qui est intéressant pour la suite mais qui pourrait faire des résultats avec plus de la moitié de titulaires sur le flanc dont ses atouts offensifs ? Car si nous n’encaissons pas parce que nous n’offrons pas beaucoup d’occasions à nos adversaires, nous ne marquons pas non plus. Pour la réception de Burdinne, peut-être vais-je récupérer Rossion et Andich mais rien n’est moins sûr. Pollina, Fernandez et Henrot restent, eux, indisponibles."