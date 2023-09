Football (P1): Thierry Deprez va-t-il relancer Fize ?

Le nouveau T1 fizois a évidemment du pain sur la planche. Et il le sait. Mais lundi, à l’heure de retrouver un groupe qu’il a connu comme… délégué, il était heureux comme un gamin à sa rentrée des classes. "J’ai tenu le crachoir pendant une bonne heure, assure notre homme. Et j’ai eu le sentiment que mes gars écoutaient et étaient réceptifs. Mais maintenant, il faut se retrouver sur le terrain et former un vrai groupe qui tire dans le même sens. C’est par là et le boulot que notre sauvetage va passer. Oui, là, on n’a pas le choix, on doit parler de sauvetage. Et après, quand on commencera à prendre des points, on pourra peut-être voir plus grand…"

Avec cette 5e journée en ligne de mire, il serait temps, pour Fize, de gagner un premier match cette saison. "Je ne connais pas super bien Flémalle, avoue Thierry Deprez. Mais je sais que cette équipe ne manque pas de qualités. En venant de P2, elle a déjà signé un bon début de saison. Et on connaît les joueurs qui composent son noyau. On devra être solide offensivement et tenir le coup aussi défensivement. Mais j’y crois et je crois en ce groupe qui a déjà montré de belles choses… " Reste plus qu’à les montrer sur le terrain et faire en sorte que ça se transforme en points. Et on sait à quel point un déclic psychologique est capital pour une équipe qui est en crise…

Arbitre: Grégory Mager.

FIZE: Wojciechowski est toujours blessé. Tous les autres joueurs sont disponibles pour Thierry Deprez.