Football féminin (P2A): Amay encore à la recherche d’un équilibre

Dépasser le nombre de points de la saison précédente ne sera pas difficile en tout cas. Le bilan était de 7/60 et actuellement, il est déjà de 6/15. Une belle performance pour des joueuses qui commencent pour la plupart le football. "Elles progressent rapidement et ont la volonté d’être meilleures de jour en jour, sourit l’entraîneur. Elles doivent encore apprendre la patience et la rigueur dont a besoin une footballeuse. Leurs connaissances sont plus faibles, mais leur envie de se surpasser chaque week-end comble leur ignorance des règles. J’axe essentiellement mes entraînements sur l’apprentissage des bases. Nous avons beaucoup de débutantes dans le noyau et nous sommes obligés de passer par ces étapes importantes." Encadrées par des éléments plus expérimentés, les jeunes amaytoises doivent cependant trouver leur stabilité. "Sans ces cadres, on voit qu’elles manquent d’une leadeuse, poursuit le tacticien. Nous sommes donc encore à la recherche d’une stabilité lors de l’absence de pièces importantes. "

Ce qui induit des périodes irrégulières, passant de bons moments, à des mauvais. "L’équipe a des hauts et bas, ajoute le coach amaytois. On se cherche encore. Par contre, je n’ai aucun doute sur notre capacité future à embrayer le pas. " Désormais, le groupe ne compte pas moins de vingt joueuses et ce dernier espère encore augmenter pour atteindre les vingt-cinq.