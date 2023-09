Football (D3 ACFF B) - Jean Yves Mercenier attend un déclic: "Il faut se rendre compte que nous sommes montés"

"On commet trop d’erreurs. Et à ce niveau, elles se payent cash. " Ce discours, on l’a déjà entendu maintes et maintes fois dans le clan wanze/bas-ohatois alors que le championnat n’a commencé qu’il y a un mois. Car, il faut bien le reconnaître, depuis la gifle infligée par La Louvière en Coupe de Belgique, les Mosans ont du mal à évoluer à leur plein potentiel. "C’est vrai, on ne retrouve plus le Wanze/Bas-Oha à son meilleur niveau, opine Jean-Yves Mercenier. Pourtant, notre début de saison, avec la Coupe, était bon, un peu dans la lignée de notre superbe saison de l’année dernière. Manque-t-il un peu de remise en question par rapport à ça ? En tout cas, il faut qu’on passe le cap de cette D3 ACFF. Il faut se rendre compte que nous sommes montés. "