Football - D3 ACFF B: Avec Simon Javaux et Quentin Deppe, un air namurois plane au-dessus de ce derby huy-waremmien historique

Actif à Aische, Simon Javaux enchaîne les performances de haut vol avec Waremme. "Mais j’ai du mal à m’évaluer. Je suis très dur envers moi-même mais, sur les quatre premiers matchs, je dirais que j’ai fait ce que je devais faire, sans plus" confie le médian défensif. De l’autre côté, Quentin Deppe, débarqué de Couvin, ronge son frein. "Disons que ce début de saison n’est pas celui que j’espérais personnellement. Cela fait trois ou quatre saisons que je joue 80% des matchs. Ici, c’est difficile d’être mis le côté mais je dois bosser et montrer que je suis là. "

Pas toujours évident quand une équipe tourne comme c’est le cas de celle de Pascal Bairamjan. "C’est vrai que tout va bien, confirme l’ailier de 23 ans. Le collectif a pris directement et je me suis rapidement dit qu’on allait vivre une belle saison."

Une belle saison, c’est aussi ce qu’on espère à Waremme. Mais le démarrage est plus laborieux. "Franchement, on aurait mérité deux ou trois points de plus, martèle son numéro 8. Il faut qu’on arrête de faire des bêtes erreurs car on perd les matchs sur des détails. Il y a de la qualité dans le groupe, on peut aller titiller tout le monde."

Même l’Union Hutoise ? "J ’espère qu’on sera la première équipe à leur prendre des points, ose Simon Javaux. Si c’est le cas, ça pourrait être un match référence, un déclic. " Un déclic, c’est aussi ce qu’attend Quentin Deppe. "Un but ou un assist me ferait du bien, assure l’ailier qui sait que le déplacement à Waremme est loin d’être gagné d’avance . Je pense que nous sommes favoris, oui, mais il ne faut pas sous-estimer l’adversaire. On va affronter des joueurs qui ont la dalle, qui ont envie de prouver qu’ils sont là. " Un peu à l’image de Simon Javaux !

Theirry Raskin : «À l’Union Hutoise, le danger peut venir de partout»

Une équipe qui a essentiellement transféré des éléments de D3 et P1 face à une formation qui a transféré quasi uniquement des gars de D2. Un bilan de trois points sur douze face à un douze sur douze. Un Waremme qui n’a pas encore trouvé son rythme de croisière face à une Union Hutoise où tout roule. Sur papier, ce Waremme – Union Hutoise a tout d’une rencontre déséquilibrée. «Oui, on ne va pas se cacher, nous sommes favoris au vu du rapport de force, avoue David Pauly. Mais il faudra que nous soyons bien appliqués et surtout qu’on ne prenne pas notre adversaire de haut. Car c’est un match piège pour nous.»

Un piège tendu par Thierry Raskin qui a certes réfléchi à la manière de faire tomber le leader, mais qui ne nous dévoilera pas son plan de bataille. «J’ai vu cette équipe deux fois et tout tourne bien pour eux. À l’Union Hutoise, le danger peut venir de partout, insiste le mentor waremmien. Mais on va essayer de faire le maximum avec nos armes. En tout cas, il faudra être à 200 %. En tout cas, ne nous focalisons pas trop sur l’adversaire mais bien sur nous. Oui, il faut savoir contre qui on joue mais essayons de respecter ce qui a été mis en place pour évoluer. Nous avons aussi des matchs qui suivent et il faut les préparer.»

Et face aux «gros», Waremme, si l’on excepte la première mi-temps ratée à Richelle, sait aussi faire belle impression comme cette défaite sur le fil face à Habay. «L’année passée, on avait déjà été partager 1-1 là-bas et c’était déjà ce coach qui était en place, se souvient David Pauly. C’est une formation avec beaucoup de jeunesse et de qualités. On s’attend vraiment à un match difficile. Mais c’est aussi dans ces matchs compliqués qu’on peut voir ce qu’on pourra jouer. Il faudra aller chercher des points là où on va batailler, la solidarité sera importante.»

Car, pour l’anecdote, le seul match officiel disputé par l’Union Hutoise cette saison s’est soldé par une défaite en Coupe de Belgique face à Ethe. Et ce, lors d’une rencontre où les hommes de Pascal Bairamjan étaient favoris. Un bon signe pour Waremme? F.C.

Arbitre : Alexis Magas, assisté de Jurgen Meyvisch et Kokou Azianou.

WAREMME : L’ensemble du noyau est sélectionnable.

UNION HUTOISE : Hormis Espeel (déchirure), Pascal Bairamjan dispose d’un effectif au grand complet.