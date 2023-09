Football (D2 ACFF): Warnant se méfie de l’Union St-Gilloise mais veut confirmer

La journée d’ouverture avait fait craindre le pire pour Warnant avec un revers initial. Mais depuis, les Villersois ont su relever la tête et s’érigent, de nouveau, en valeur sûre de la série. Les derniers matchs des Warnantois ont montré qu’ils étaient sur le bon chemin. "Je trouve en effet que de match en match, sortie après sortie, on voit une évolution positive, assure Stéphane Jaspart. Mais cela ne veut pas dire qu’on doit aller à l’Union St-Gilloise la fleur au fusil. On le sait: si on n’est pas à 110%, on ne prendra pas de point. Il faut qu’on fasse le maximum car, dans cette série, on peut peut-être battre tout le monde mais tout le monde peut aussi nous battre. On sait qu’on doit absolument respecter l’adversaire pour pouvoir avoir une chance de l’emporter. On sait ce qui nous attend: on connait les forces et les faiblesses de l’adversaire. Et on doit tenir compte de ça pour avancer dans notre championnat avec sérénité. "