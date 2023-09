Football (D2 ACFF) - Dylan Biersard veut jouer un tour à son ancien club, La Calamine: "On ne peut pas se contenter d'un point"

Le défenseur des Rats a joué deux fois une saison dans ce club verviétois où il entretient toujours de bons rapports avec notamment le président Vincent Hubert qui n’est autre que son assureur. Sans compter que deux anciens Hamoiriens évoluent aussi sous la tunique verte: Bennane et Laffalize qui est, lui, toujours à l’infirmerie suite à des problèmes de clavicule. "Notre début de saison est certes compliqué mais le zéro sur douze ne reflète pas notre niveau de jeu. Nous méritons au moins trois points de plus. Notamment, quand on voit la vidéo de notre but annulé la semaine dernière, on constate qu’il n’y avait pas hors-jeu. On sait qu’on va jouer le maintien et je me dis qu’avec un effectif plus au complet, on prendra les points nécessaires. Dimanche dernier, Doneux, Lecerf, Cusumano et Fransquet étaient absents et ce sont des titulaires en puissance ", ajoute le frère de Jojo Biersard.

On remarque aussi que le sympathique défenseur des Rats n’a pas encore débuté une seule rencontre et il s’en explique. "Les vacances, une blessure, une maladie et d’autres faits expliquent cela. Je ne suis pas certes pas encore à 100% mais je pense qu’avec mon expérience de trentenaire, je suis prêt à permettre l’équipe à prendre ses trois premiers points."

Et si Dylan fêtait sa première titularisation samedi soir et, qui plus est, avec une victoire ?

Arbitre : Fabio Fernandes Barros assisté de Salih Odemis et Mostapha Chakouath

HAMOIR : Rausin, Nlend, Lahaque, Tietcheu, Dianda, Cusumano, Evrard, Hamid, Lecerf, Gabiam, Masset, Sablone, Colson, Damblon, Dago, Natif, Biersard. Doneux a repris les entraînements mais sera encore un peu juste. Fransquet et Lecerf sont à l’infirmerie et Cusumano rentre de suspension.