Football (D2 ACFF): après Hamoir, Stockay veut enchaîner

L’air de rien, Tom Jurdan en est déjà à sa troisième saison sous les couleurs de Stockay. Progressivement, il est passé d’espoir à valeur sûre à 22 ans à peine. "Je suis bien à Stockay et je n’ai pas envie d’aller voir ailleurs, assure-t-il. J’ai eu des propositions pour évoluer dans la même série avec d’autres clubs. Mais cela ne m’intéresse pas. Oui, je rêve encore du foot professionnel. À mon âge, je pense qu’il n’est pas trop tard. "

Ils vont croiser Bia

L’occasion de se mettre en évidence avec la venue de Ganshoren. "C’est une bonne équipe qui s’est encore renforcée, sait Tom Jurdan. On sait que ce sera compliqué, encore plus que la saison passée (NDLR: notamment parce qu’à Ganshoren, l’ex Standarman Geoffrey Mujangi Bia est arrivé). Cette équipe s’est notamment bien débrouillée face à Verlaine avec une victoire 0-3. Mais de manière générale, ce sera plus compliqué dans cette série qui est bien plus forte…"

Manu Valoir, le coach stockali, le sait. "J’ai vu Ganshoren en vidéo et c’est effectivement pas mal, assure-t-il. C’est encore mieux structuré et organisé que la saison passée. Il y a plus de qualités et on sent qu’il y a un vrai projet dans cette équipe. Mais la victoire arrachée à Hamoir doit nous donner confiance. On n’a pas encaissé et on a marqué trois fois. De quoi être rassuré…"

Et ce même s’il faudra faire sans Bakija, victime d’un début de pubalgie et qui était l’homme en forme de ces dernières semaines à Stockay. "On a d’autres solutions" assure le coach de Stockay.

Arbitre: Antoine Delaye.

STOCKAY: Bernier (cheville) va être opéré. Bakija (début de pubalgoe) est lui aussi indisponible. Kitoko et Boulenger ne sont pas disponibles.