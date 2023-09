D2: match historique pour Comblain face à Borgerhout

La première de l’histoire du club en D2, la première à domicile aussi et, directement, un très gros morceau. "Avec Melsele, cette équipe est la favorite de notre poule, clarifiait directement le coach. Cela fait des années que ce club performe en D2 avec des joueurs chevronnés, talentueux et physiques. On va directement être mis en difficulté par ces qualités avec des kilos et des centimètres de déficit partout. Quand on voit qu’ils alignent Bogaerts, joueur Olympique de notre 3 contre 3, on se doute directement que le combat physique va être complexe à gérer. Nous avons vécu une semaine compliquée avec plusieurs joueurs victimes de bobos. Nous ne savons pas si nous allons aligner Iarochevitch. Maintenant, au moment du match, tout le monde pourrait évidemment être là avec motivation et détermination car nous sommes beaucoup à travailler depuis trois saisons pour en arriver là."

Et même si le mentor local reconnait la force de l’adversaire, on sait que tout est toujours possible dans un match de basket, tout spécialement dans le chaudron comblinois. "Dans notre salle, tout est effectivement possible! On va tout donner avec les forces qui sont les nôtres et on va voir comme l’adversaire s’adaptera à notre jeu. Nous sommes imprévisibles sur de multiples aspects du jeu et nos adversaires pourraient ne pas être habitués à cela et même déjouer face à cela. Je suis moi-même imprévisible au coaching, tentant parfois des choses inédites ou me laissant guider par le match. On a un plan de match, prévu certaines choses pour tenter de les faire déjouer tout en profitant de notre salle pour tenter de faire la différence car débuter sur une victoire à la maison serait magnifique" termine un Ludovic Humblet motivé.