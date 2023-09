Basket-ball (R2): Haneffe muselé: 17 points en 30 minutes

Et c’est le duo Gonda – Ewbank qui confirmait sa forme pour mettre les Templiers aux commandes (15-18) sur une bombe de Berger. Sanctionnés une seule fois dans le premier quart, les locaux haussaient encore el ton défensivement. Les Templiers ne trouvant plus la cible ni à distance ni dans la raquette, le marquoir s’inversait alors que Prinsen prenait une technique et que le marquoir filait à 34-26 au moment de rejoindre les vestiaires.

Faisant tourner leurs 10 joueurs, les locaux comptaient évidemment user les Hesbignons. Et cela allait évidemment fonctionner, le 3e quart étant un calvaire avec une attaque muselée à 5 malheureux points alors que les locaux empilaient les paniers. 54-31 à la 30e, la messe était évidemment dite et seul l’écart final était encore une interrogation lors d’un dernier quart ou d’Alessandro tentait d’adoucir les choses.. mais en vain.

QT : 15-18, 19-8 (34-26), 20-5 (54-31), 10-4

HANEFFE : Berger 3, Tassin 5, Georgery 2, Ewbank 6, Gonda 12, d’Alessandro 4, Delvosalle 0, Fiandaca 1.