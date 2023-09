Basket-ball (P1): Hannut veut s’imposer pour stopper la spirale négative

Et même si l’entrainement de jeudi a dû être donné par Thomas Hubert, le groupe devrait récupérer Dibenedetto. "Par contre, on ne devrait pas voir Sauvenier cette semaine. On espère que le groupe tiendra sur la durée du match et on a confiance. Normalement, on affiliera encore prochainement un ancien joueur formé à Haneffe et qui évoluait en jeunes U18 à Liège Basket la saison passée: Gilles Verstraet. Le groupe sera ainsi doté de plusieurs rotations qui doivent nous permettre de vivre une belle saison. Il reprendra aussi le groupe U8 au coaching. On sait qu’il faut prochainement gagner mais on sait aussi pourquoi notre compteur reste actuellement bloqué. "