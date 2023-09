Tennis de table (Provinciale 2) - Le TT Donceel donne déjà le ton: "On fera le point à la mi-saison"

Cités parmi les favoris, les Donceelois ne tombent pas dans l’euphorie pour la cause. "On ne veut pas aller trop vite. Beaucoup de gens nous voient en haut de tableau mais, nous, on fera le point à la mi-saison. L’important, c’est surtout que nos équipes B, C et D montent", assure Laurent Vanspitael.

En série B, on pointera également le succès de Bettincourt B face à Montegnée.

"Un beau succès dans une série qui semble plus abordable que la saison dernière, commente Christophe Pietroniro qui tenait à revenir sur les propos de Christophe Lurkin de la semaine dernière. On ne jouera pas le titre, c’est une évidence. Il y a trop d’absents. Si on atteint le Top 5, je serai déjà très content."

Dans la même série, Patapongistes A et Saint-Georges D ont partagé l’enjeu, alors que Wanze B s’est incliné d’une courte tête contre Gervina.

En P2C, le carton du week-end est signé par A.H.V. qui alignait Bovenisty (B0) et Slodowicz (B4). Les Amaytois ont été sans pitié pour Spa. On épinglera également les grosses défaites de Burdinne et Wanze C. En série D, le TT Cercle a profité du forfait de Tiege pour s’offrir une semaine de repos, alors que Crisnée A n’a pas eu voix au chapitre face à Aywaille.