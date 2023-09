Tennis de table - Provinciale 1: Marchin A, Wanze A et Chiroux A à la fête d’entrée de jeu

On ne va pas se mentir: les deux séries de P1 sont, sur papier, disproportionnées. La série A, où on retrouve Wanze A et Chiroux A, est la plus abordable. "Pour une fois, on a eu de la chance de tomber dans une série ouverte. La différence de niveau entre les deux P1 est énorme mais on ne va pas faire la fine bouche" commente Ronny Ceulemans.