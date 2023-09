Tennis de table - N2 & W-B: Saint-Georges A n’a pas fait le poids, Bettincourt s’offre un bon départ

Battu 11-5, Saint-Georges A va devoir batailler ferme dans cette série très relevée. "C’est comme une ancienne Nationale 1, constate Claude Bodart. J’ai analysé les différentes équipes et beaucoup évoluent avec deux ou trois B2 au minimum. Pour se maintenir, il faudra essayer de jouer au complet le plus souvent possible."

Ce samedi, les Saint-Georgiens croiseront le fer avec Basècles A. Une formation qui aligne 1 B0, 2 B2 et 1 B4.

Débuts parfaits pour Bettincourt

En Wallonie-Bruxelles, Bettincourt a idéalement lancé sa saison avec une victoire à l’arraché à Thuin B. Une victoire acquise notamment grâce au sans-faute du Villersois Damien Delobbe, B0. "Heureusement qu’il était présent, sourit Christophe Pietroniro. Cela fait très longtemps que nous n’avions plus débuté un championnat par une victoire en Wallonie-Bruxelles. Étant donné que Damien évolue également en France, il ne pourra jouer qu’un seul match avec nous."

Un premier succès pour des Waremmiens qui n’envisagent que le maintien. "Oui, car la série est bien trop relevée pour espérer autre chose, pointe le président. Pas mal d’équipes jouent avec un C0 mais ceux-ci gagnent des matchs. Ce qui me fait dire qu’il n’y aura aucun match à prendre à la légère."

Les Waremmiens recevront ce samedi, le Logis D, qui a créé la surprise face à Champ d’en Haut.

De son côté, Saint-Georges B a manqué son retour en Régionale. Battus à la Villette, les Saint-Georgiens sont tombés sur une solide formation carolo. "Ils ont une équipe bien plus complète que la nôtre, concède Fabian Bolly. Il n’y a pas eu photo en deuxième mi-temps. Leur jeune B4 (NDLR: Noah Gossiaux) a été très bon et leur C2 (NDLR: Grégory Devoet) e st très fort. C’est un ancien B0 qui remontera très vite série B." Ce samedi, Saint-Georges B accueillera Basècles C.