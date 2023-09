Rallye - Saint-Vith, terre des sacres de Maxime Potty et Pierre-Manuel Brasseur ?

Pour ce faire, il devra, au minimum, monter sur le podium, et ce, uniquement en cas de victoire du seul adversaire qui peut encore l’embêter, Cédric Cherain. Malgré l’enjeu, le pilote de la Citroën C3 Rally2 ne changera pas sa façon d’aborder la course. "On ne va pas faire de fixette, on va juste essayer de faire un bon rallye et se concentrer uniquement là-dessus, annonce Maxime Potty. Si on doit mettre un coup de gaz supplémentaire en fin de course, on le fera. Après, vu qu’on passe dans les spéciales trois fois, je devrai quand même être vite dans le coup pour suivre la montée en puissance de mes adversaires."

L’an passé, l’East Belgian Rally s’était soldé par une sortie de route pour le duo qu’il forme avec Renaud Herman. Un événement compris et oublié. "On est sorti à cause d’un choix de pneus en croisé, qui n’a pas pardonné un excès de confiance. On a compris d’où ça venait et on a fait la part des choses."

Duel communautaire pour Brasseur

Pour le Marchinois Pierre-Manuel Brasseur, la tension dans la voiture sera à son comble en terres germanophones. Avec un retard de quatre points sur son adversaire Lander Depotter, il n’aura d’autres choix que de s’imposer face son homologue néerlandophone pour espérer décrocher le titre en Clio Cup. "C’est la dernière chance vu que c’est la finale, et on est un peu en terrain neutre. En Wallonie, il s’imposait tandis que je le faisais en Flandre. En principe, ce terrain me convient, mais il peut aussi lui convenir, nous sommes tous les deux rapides, préface l’ancien cavalier. Ce qu’on veut, avec mon copilote, c’est foncer et ne rien regretter, car je pense qu’aucun de nous deux ne veut terminer deuxième, on ne vient pas pour ça, on va donc tout donner et espérer le meilleur, sans casse ni erreur."

Ils ne seront pas les seuls à vouloir briller sur les terres de Thierry Neuville. Dans les baquets de droite de Cédric de Cecco et Jos Verstappen, Jérôme Humblet et Renaud Jamoul seront en mesure de monter sur le podium, vu la forme affichée par leurs pilotes lors des dernières épreuves. Premiers résultats samedi sur le coup de 20h.