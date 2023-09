Nous avons été rendre visite à Florian Colon, 3 mois après son terrible accident: "Je progresse vite et bien" (vidéo)

Derrière ce sourire se trouvent néanmoins de nombreuses heures de travail. Avec pour objectif de retrouver une indépendance complète. "C’est dans ma mentalité, je ne veux pas de pitié, mais qu’on me parle normalement, juste comme si j’étais assis. Je travaille énormément afin de pouvoir progresser. Par exemple, j’arrive désormais à quitter ma chaise seul pour aller dans mon lit, aux toilettes ou ailleurs. La semaine passée, c’était pratiquement impossible pour moi. "

Ambitieux, Florian Colon reste passionné et passionnant. Et il n’hésite pas à faire des surprises comme lorsqu’il s’est rendu, le 20 août, pour la première fois à Couthuin afin de supporter ses anciens coéquipiers et amis, sans prévenir qui que ce soit. "À la fin de la journée, j’avoue que j’étais extrêmement fatigué (rires). Mais j’étais heureux d’être là. Pour certains médecins, c’était peut-être un peu trop tôt, mais ça valait le coup. "

Et justement, pouvoir tâter le ballon, est-ce que ça ne lui manque pas de trop ? "Pour le moment, non, affirme Florian Colon. Je suis désormais dans la peau d’un supporter, avec parfois la mauvaise foi qui lui est propre. Mais je ne ressens pas un manque. J’ai vu et ça m’avait énormément touché que Wanze/Bas-Oha, le deuxième club de mon cœur, voulait que je continue à entraîner mais pour le moment, ce n’est pas dans mes objectifs. Cela demande vraiment trop de compromis. "

Mais tous ceux qui le connaissent le savent, Florian Colon n’est pas du genre à abandonner. Il prouve une fois de plus la force de caractère qui l’habite au quotidien. Et au vu des efforts effectués, le Couthinois de 27 ans va s’en sortir et vivre pratiquement comme avant, soyez-en sûr.

«Je vais retrouver un sport»

Si le football est désormais terminé pour Florian Colon, «finir ma carrière sur une montée, ce n’est pas beau?», le Couthinois reste un passionné de sport. D’ailleurs, un de ses objectifs futurs est de trouver sa voie, là où son côté teigneux sur un terrain pourra faire parler à nouveau de lui. «J’ai déjà été voir pas mal de sports différents, explique Florian. Je me connais, je suis un compétiteur. Je pense que je vais essayer de trouver ma voie dans une autre discipline de prédilection, et performer au maximum. Dans laquelle? On m’a déjà parlé qu’on me verrait bien dans l’athlétisme. C’est assez drôle car, sur un terrain, ma principale qualité était ma vitesse et, ici, on me dit de la mettre à profit différemment.»

D’ailleurs, «Flo» travaille très dur. Entre des exercices comme l’équilibre du tronc, de nombreux transferts et des heures passées à la salle de musculation, il fait tout pour rester le plus en forme possible. «Vous savez, il se passe tellement de choses en quatre ans. Connaissant ma mentalité et mon envie de toujours me fixer des objectifs plus fous les uns que les autres, pourquoi ne pas rêver des Jeux Paralympiques à Los Angeles en 2028? Je dis ça en rigolant, mais il faut toujours y croire.»

D’ailleurs Nancy, sa maman, et arrivée en cours d’interview, concluait parfaitement. «Quand on voit tout ce qu’il peut se passer en quatre ans, il ne faut jamais dire jamais.»