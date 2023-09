La page "Soutien pour Florian" a complètement explosé en quelques jours: "Je ne m’y attendais pas, c’est fou" (vidéo)

Convaincu par ses proches, Florian Colon a décidé de créer un groupe d’aide sur Facebook, nommé "Soutien à Florian", et a vu un élan de solidarité énorme foncer droit sur lui. Sa page compte, en dix jours, déjà plus de 2700 adhérents ! "Je ne m’y attendais pas, c’est complètement fou, raconte, ému, l’ancien footballeur. Je ne sais comment remercier tout le monde. Je vais mettre de nombreuses photos et explications sur mon suivi et quand j’utiliserai les dons, je serai transparent par rapport aux dépenses. "

Vous souhaitez aider Florian ? Voici son numéro de compte: BE37 0016 6119 5728 – Florian Colon.