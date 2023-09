Football (P4B - présentation): Un parcours plus honorifique pour Amay B ?

Le championnat déjà lancé, le compteur est déjà positif quand au regard des équipes rencontrées. "On va faire mieux que la saison précédente, il n’y a pas de doute là-dessus, assure celui qui est accompagné par Franz Simon. Les joueurs sont motivés et les deux dernières rencontres me confortent dans mon idée. Je savais qu’il fallait attendre mi-septembre pour atteindre notre pleine capacité à affronter les autres écuries. Les joueurs sont motivés et les automatismes commencent à se créer. Il y a une vraie discipline dans ce groupe qui nous permet de garder le cap. L’ossature est présente et on est mieux armés que l’an passé. Pour ça, il a fallu améliorer notre physique et amener de la tactique à un noyau réceptif."

Tout en voulant garder tout le monde concerné, un onze de base se dégage de plus en plus. "La mayonnaise commence à prendre, poursuit l’ancien Flémallois. J’ai eu le temps de pouvoir placer les joueurs dans de bonnes conditions."

Qu’en est-il de l’objectif ? "Jouer le plus haut possible, ajoute celui qui a décidé de ranger les crampons il y a peu. J’ai une certaine liberté que j’apprécie. Je savais qu’en venant ici, tout allait bien se passer. "

De plus, l’équipe est jeune et monte en puissance. "Je peux affirmer que nous serons l’équipe du second tour, termine l’ancien gardien. En s’amusant, ils travaillent correctement sans s’en rendre compte. N’est-ce pas ça le but d’un club en provincial ?"