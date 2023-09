Football (P2A): le CP inflige un score de forfait à Amay après Ouffet

Le problème ? L’Amaytois semble touché et reste au sol. "Il refuse ensuite totalement de sortir du terrain, avait dit à l’époque l’arbitre Bila Kizedioko, à qui nous avions parlé après la rencontre. Après trois minutes et l’intervention du délégué et de Johan Losciuto, il ne veut toujours pas bouger. Il prétend être blessé alors que c’est lui qui vient les pieds en avant sur le gardien. Le portier a d’ailleurs eu le temps de recevoir les soins et d’être prêt à jouer. J’estimais donc que reprendre le match avec un joueur qui reste au sol n’était pas possible d’autant plus qu’il me menaçait. "

Du côté d’Amay, même si on s’attendait à la décision, on se dit dégouté par la chose. "L’arbitre assure qu’il a entendu des insultes, mais il n’y a que lui qui les a entendues, assure Ramon Carmona, le C.Q. d’Amay qui a recueilli la décision. Il dit qu’il a arrêté le match car il se sentait menacé. Mais sincèrement, il n’y a eu aucune menace. Des fois, ça arrive, mais là, ce n’est pas le cas, je peux vous le garantir. Ce qui fait mal, c’est que sportivement, on avait les trois points et là, pour quelque chose qui n’a rien à voir, à savoir une décision adminstrative, on les perd. On n’a pas de chance. Ce que je ne comprends pas, c’est que si l’arbitre pensait qu’il y avait simulation, il aurait dû appeler l’ambulance et alors, on aurait pu voir si le joueur était réellement blessé."

En attendant, voilà Amay encore privé de points qu’il pensait acquis. Ouffet, sans jouer, réalise donc la bonne opération de cette journée.