Provinciale 1

Braives 1 – 4 La Calamine

0/15. Voici le triste bilan des Braivoises après cinq rencontres de championnat en première provinciale. Et face à La Calamine, l’équipe de Cécile Ibanez n’a jamais vraiment pu y croire. Et la prochaine rencontre ne sera certainement pas plus simple puisqu’elles vont affronter Sart-Lez-Spa, une équipe du top au classement.

Provinciale 2

Jehay 2 – 1 Verlaine

C’était sans aucun doute l’affiche du week-end dans l’arrondissement: le derby entre les Jehaytoises et les Verlainoises. Et si les favorites se sont bien imposées, Verlaine a réussi un beau match. "Il faut se souvenir que la saison passée, nous en avions pris 8, se remémore Julien Konieczny. Nous méritions au moins un point mais malheureusement, nous ratons quatre face-à-face. Je retiens énormément de positif rien que par le discours du coach adverse qui nous a bien dit que nous progressions de semaine en semaine. "

Le coach adverse justement, Thierry Nardese, a eu peur à plusieurs moments. D’ailleurs le coach jehaytois reconnaît que l’adversaire mérite au moins une unité de cette rencontre. "Ce n’est vraiment pas évident car j’ai dû jouer sans mes deux attaquantes souligne Thierry Nardese. Nous marquons deux buts assez rapidement mais à 2-1, on rate un penalty et ça aurait pu faire très mal. Verlaine pouvait prétendre au moins à un partage."

Et si l’entraîneur tient à mettre en avant l’ambiance avant, pendant et après la rencontre, Thierry Nardese se plaint du comportement d’un entraineur. "J’ai deux jeunes de moins de 14 ans dans mon groupe qui ont été appelées pour disputer un match amical avec uné autre équipe. Je trouve cela franchement irrespectueux pour un club qui dit vouloir redorer son blason."

Grace-Hollogne 11 – 0 Oreye

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Oreye, battu 11-0 par le grand favori au titre. Mais force est de constater que le groupe reste uni au vu du nombre de joueuses présentes pour la rencontre.