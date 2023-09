Cyclisme - "Mitigé mais encouragreant": Ludivine Henrion dresse le bilan de la troisième saison de Baloise-WB Ladies

Pourquoi ? "On peine à confirmer la toute bonne première année de notre formation, explique la compagne de l’ancien pro Olivier Kaisen. Le bilan est mitigé. Mais il est aussi encourageant, car on voit que nos jeunes ont bien évolué. Cela nous conforte dans l’idée de miser sur les jeunes. Je pense d’ailleurs que nous aurons un bel effectif la saison prochaine, avec une vingtaine de cadettes et de juniores, pour un total d’une cinquantaine de cyclistes. Pas que des Wallonnes. Nous avons compris que c’est trop tôt, pour l’instant, de vouloir rester en Wallonie si on veut grandir."

La porte est donc ouverte aux Flandriennes ou aux cyclistes d’autres pays. "Nous avons pas mal de demandes, cela montre que notre image est bonne", poursuit Ludivine Henrion.

Comme la Finlandaise Ursula Linden, qui va disputer ce vendredi les championnats d’Europe chez les espoirs. "C’est un très bon renfort pour notre équipe, ajoute Ludivine Henrion. Nous avons deux filles cette semaine à l’Euro, avec aussi Emma Siegers, qui a confirmé cette année, chez les juniores."

Outre l’Euro, grosse actualité cycliste de cette fin de semaine, un rendez-vous important attend l’équipe de Ludivine, ce dimanche, à Taviers. Pour la dernière manche de la Women Cycling Series, un challenge réservé aux équipes de niveau club. "Nous y alignerons Ursula, qui sera rentrée de l’Euro. Nous aurons aussi la très jeune et prometteuse Lola Hardenne, qui n’est que première année chez les juniores mais a déjà montré de belles choses. Elle a des capacités et une bonne mentalité. Elle sera à suivre la saison prochaine, et nous allons bien la suivre !"

Pour 2024, pour la quatrième année d’existence de son équipe, Ludivine Henrion aimerait recruter une sprinteuse. "Il nous en manque une, et cela nous fait défaut par exemple sur les manches des Women Cycling Series comme celle de Taviers de ce dimanche, car ces épreuves se terminent souvent au sprint. "