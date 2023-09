Criterium Jean-Louis Dumont: Aux Humblet la victoire, à Delleuse le championnat

Toujours armé de sa DS3 R3 Max, le régional de l’étape s’installait d’emblée aux commandes d’une course qu’il allait dominer de bout en bout pour s’en aller cueillir une quatrième victoire en cinq ans. "M ême si j’ai l’avantage de bien connaître les routes de la région, il convenait d’être attentif au matin. Ensuite, nous avons géré notre course en continuant à signer des meilleurs temps, le but étant tout de même d’aller le plus vite possible. Nous pouvons juste regretter le fait que Julien Delleuse devait penser au championnat, mais s’imposer à domicile reste un grand plaisir".

Deuxième de cette épreuve waremmienne, Julien Delleuse avait cette fois d’autres motifs de satisfaction que la victoire finale puisque ce résultat lui permettait de décrocher un cinquième titre communautaire dans le championnat rallye de la Fédération-Wallonie Bruxelles. "Avant le départ, j’avais précisé que nous ne tenterions pas le diable cette fois-ci avec le championnat en tête. Si je n’avais pas dû me retirer lors de la manche précédente, au Rallye de la Semois, la donne aurait sans doute été différente mais je ne pouvais pas prendre le risque d’hypothéquer une nouvelle couronne dans un championnat qui me plaît toujours autant. De toute manière, je ne suis pas certain que j’aurais pu aller chercher Kevin, l’association de son pilotage et de sa monture en font un binôme presqu’intouchable ici."