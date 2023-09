Basket-ball (R2): Haneffe doit retrouver son identité pour le déplacement à Profondeville

Malheureusement pour les Templiers, les nouvelles ne sont pas meilleures au niveau de l’effectif. "Royen est toujours indisponible et on cherche à améliorer sa santé. Tshikala ne nous donne plus de nouvelles alors que Berger est incertain ou, au minimum, sans entraînement pour cette rencontre. On devrait pouvoir aligner Fiandaca (à Verlaine ces dernières saisons) qui revient dans le club mais doit se mettre à niveau. Cela fait encore énormément de paramètres compliqués à gérer pour aller défier une très solide équipe. Alors, même si la défaite venait à être au rendez-vous, on doit au minimum retrouver notre état d’esprit de début de saison. On doit voir un groupe capable de faire les efforts physiques et mentaux pour s’entraider. Un revers ne serait vraiment pas dramatique mais on va évidemment tout faire avec les forces en présence pour ramener quelque chose. Si la mentalité est bonne, nous serons dans le match, sinon… ce sera plus que compliqué. Quand la balle circule, que tous les joueurs se rendent disponibles et que la solidarité défensive est là, on peut avoir un niveau de jeu qui nous a déjà apporté beaucoup de satisfaction en début de saison. Les cartes sont dans nos mains. "

En Coupe AWBB, les Templiers avaient positivement croisé la route de la P1 locale… mais la R2 affichera, on s’en doute, clairement, un niveau supérieur puisqu’elle est actuellement invaincue… marquant moins mais encaissant également moins que les Hesbignons sur leurs deux premiers matchs.