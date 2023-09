Quentin Poncelet remporte le jogging de Wasseiges et devient du leader du Challenge hesbignon : "Je compte bien gagner les 4 dernières épreuves"

Le Namurois, qui a bouclé les 12km en 41 minutes et 18 secondes, n’a jamais été inquiété. "J’aurais pu courir un peu plus vite mais, vu que j’étais tout seul, j’ai ralenti, note Quentin Poncelet qui est passé en tête au classement du Challenge hesbignon, vu l’absence d’Aurélien Lefevre. On m’a dit qu’il s’était blessé et qu’il allait manquer les dernières épreuves du Challenge hesbignon. C’est dommage car notre bataille était très belle." Sauf surprise, c’est donc Quentin Poncelet qui devrait décrocher le titre. Il reste quatre épreuves à disputer "et je compte bien tout donner pour les remporter toutes les quatre" sourit le Namurois.

À noter que chez les dames, Christelle Mingeau devance Manon Van Gorp et Laurence Dressen. Sur la petite distance, Maya Dussard et Dorian Grandjean l’emportent à nouveau. Une épreuve qui a tout de même rassemblé 225 participants.