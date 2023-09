Match de gala à Braives en Coupe provinciale face à Grâce-Hollogne

Ultime rencontre de la coupe provinciale masculine, les Giants Braives se préparent à un match de prestige ce soir. En effet, la P3 de Romain Pirlet accueillera la P1 de Grâce-Hollogne, vainqueur de la compétition il y a deux exercices et qui vient d’enchaîner deux montées pour rejoindre l’élite provinciale. Un match de gala pour les Giants tant l’adversaire semble hors de portée avec les Bollaers, Blanchy et autre Mossay dans le camp adverse. "On aborde le match vraiment sans pression", nous confiait le coach des Braivois. "Tout ce que l’on peut prendre ne sera que bonus dans un tel type de match. Jouer une telle équipe à Braives n’arrive pas souvent, je n’ai d’ailleurs pas souvenance d’un tel match. Donc, on va profiter un maximum tout en sachant que le match risque d’être compliqué. Mais on jouera sans complexe."