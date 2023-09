Les Verlainoises continuent leur route en Coupe provinciale

Maintenant, la victoire a tout de même été savourée car le groupe s’est battu pour aller la chercher avec l’obligation de défendre dur. Ainsi, d’entrée, les Vertes se montraient solidaires pour des visiteuses qui semblaient vouloir s’enflammer par Dalla Vecchia. Solidaires, les locales trouvaient des solutions pour limiter les visiteuses à dix points lors du premier quart. En parallèle, Byloos Doyen plantait les cinq premiers points de son équipe alors que N Debatisse permettait de prendre une première avance (14-10).

Mais les visiteuses allaient aussi durcir le ton défensivement, n’autorisant plus que huit points locaux avant la pause. Et la rencontre allait rester serrée car, si Paquot se mettait en évidence grâce au travail de toute l’équipe, les visiteuses restaient au contact avant un money-time stressant (35-32).

Tout étant possible pour les deux équipes, il fallait des Vertes appliquées pour continuer à aller de l’avant. Cinq joueuses différentes allaient se relayer au niveau de la marque dans la dernière ligne droite alors que la défense faisait merveille pour décrocher méritoirement cette qualification.

Au prochain tour, Verlaine sera opposé à la P2 de Herve-Battice. "On travaille dans la continuité de l’an dernier avec le retour de Tiffany Lareamans et l’arrivée d’Alessia Huby. Un noyau chouette, complet et étoffé mais difficilement au complet vu le travail et les vies de chacune. Il faut donc continuelle composer avec les présentes. Notre objectif reste identique: passer du bon temps avec nos copines et développer un basket de qualité et avec de l’intensité Nous espérons réaliser une belle saison en gardant cette envie à l’esprit", répétait Isabelle Fule.

QT: 14-10, 8-10 (22-20), 13-12 (35-32), 14-8.

VERLAINE: Joannes 3, Huby 2, Laeremans 2, Tonneau 4, Fule 0, Paquot 15, Byloos Doyen 11, Debatisse N 6, Debatisse M 6.