Jogging: Julien Dethier dompte la Baseketoise et remporte le Challenge condrusien 2023

Et à la Baseketoise, l’athlète à une nouvelle fois prouvé sa grande force à dix jours de son grand objectif du côté de Breda (Pays-Bas), en s’imposant avec plus de 3:20 d’avance sur son plus proche poursuivant, à savoir Nathan Maréchal. "C’est ma première victoire sur le challenge condrusien, je suis particulièrement content, apprécie l’homme fort de cette année sur les routes et sentiers du Condroz. Je n’avais pas l’objectif de remporter le Challenge au départ, c’est venu plutôt vers avril, mai, quand j’ai enchaîné quelques victoires. À partir de ce moment-là, oui c’est devenu un bel objectif."

Et sur cette course, l’athlète de chez Jogging + a pu faire parler ses jambes sur un parcours qu’il apprécie. "J’ai couru à fond ce week-end afin de pouvoir me tester, d’autant que le parcours me convenait plutôt bien puisqu’il y avait un plus grand mélange de route et de chemin. J’ai vraiment aimé le jogging, le parcours était particulièrement agréable. "

Pour l’anecdote, une dernière côte de 600 mètres était chronométrée afin de faire une deuxième course dans la course. Et à ce petit jeu, Julien Dethier a perdu pour 4 secondes derrière Samuel Jacquet, 10e au classement final.

Malo Robert en surdomination

À seulement 14 ans, Malo Robert a déjà tout d’un grand. Le jeune athlète de Huy a remporté les 5.85km seul sur son ile, avec plus de 1:41 d’avance sur Aaron Frison. Un bel exploit pour le sportif qui, de base, ne devait même pas participer à la course. "Je devais aller à un autre jogging mais nous nous sommes trompés dans la date (rires). C’est ma première victoire sur le Challenge, je suis très content de cela. J’avais des jambes de feu, j’ai voulu démarrer très fort et, finalement, personne n’a répondu à l’attaque. Donc, j’ai su me mettre sur un tempo de 3 :40 du kilomètre. Après 3km, je n’avais plus personne derrière moi, j’ai donc pu courir au feeling et m’imposer tranquillement" apprécie le jeune athlète qui étudie du côté de l’Agri à Saint-Georges.

Chez les dames, la victoire est revenue sur la grande distance à Sonja Vernikov, impressionnante 5e au classement général et qui est parvenue à repousser Manon Lambotte à pratiquement deux minutes. De son côté, Klara Frison a bouclé la moyenne distance en 28: 20, deux minutes de mieux aussi que Chloe Corten.