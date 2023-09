Football (P3A et P4A) : surprise à La Clavinoise, Olivier Lemmens n’est plus le président du club

Alors celle-là, on ne s’y attendait certainement pas ! Après une saison plus que compliquée en deuxième provinciale et une descente, La Clavinoise semblait repartir dans une excellente direction avec son équipe première qui vient d’enchainer un 9/9 et une deuxième équipe constituée de jeunes du cru. Mais voilà, l’information est tombée et est officielle : Olivier Lemmens n’est plus le président du club.