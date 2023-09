Antoine Thomas, l’entraîneur devenu buteur avec Jehay B face à Oreye B en P4: "Certains rigolaient et disaient que j'étais trop gros pour jouer"

"Quand on mesure deux mètres, en P4, c’est toujours plus simple d’être démarqué sur un corner, surtout quand les joueurs qui te tiennent sont plus petits que toi, complète Antoine. Et pourtant en entrant, certains rigolaient de voir que la vareuse me serrait un peu. J’entendais même des mots comme ‘gros’. Au final, qui rigole bien? Je monte, il y a corner, je suis présent au bon endroit et c’est 0-2. Mais bon, il y a quand même eu quelques autres corners où je ne suis pas monté pour récupérer (rires)."

Était-ce nécessaire de disputer la rencontre? "En tout cas, on ressent que l’équipe manque d’un bon leader, poursuit l’ancien haneffois. J’ai cette faculté de bien guider mes coéquipiers sur le terrain avec une voix qui porte et qui conscientise." Il a également fallu soigner la finition, qu’il a réalisée à merveille de sa première touche de balle. "On rate encore beaucoup trop face au but, ajoute celui qui a remplacé Sébastien Pacolet. Est-ce que je mets trop de pression? Mes joueurs me disent que non, alors je ne sais pas d’où vient ce souci. À notre niveau, il doit y avoir au moins un face-à-face sur deux qui fait mouche et ce n’est pas encore le cas. Contre Oreye B, le score devait être bien plus large…"

Au vu de la situation, retentera-t-il l’expérience? "Il faut que j’arrête avec ces conneries, sourit Antoine Thomas. Physiquement je me sens bien. Par contre, en jouant sans échauffement, à 39 ans, ce n’est pas l’idéal. D’ailleurs, je ne me reprends pas la semaine prochaine (rires). Ça ne m’intéresse pas de rejouer plus souvent. Il y a bien meilleur que mois sur le terrain."

Jehay B doit absolument mieux se gérer sur la pelouse. Que ce soit mentalement ou dans le rectangle. Les qualités sont présentes et indéniables, mais pour le reste, l’entraîneur jehaytois se fera un plaisir de trouver les meilleures combinaisons pour toucher le pactole.