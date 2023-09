LA P4 de Wanze élimine la P3 du club en Coupe de la province: "On perd contre plus fort"

Incroyable rencontre entre les deux équipes de Wanze comme seule la coupe provinciale peut offrir. Un duel équilibré qui a tourné dans le troisième quart, les pensionnaires de P4 faisant la différence. "On doit affronter des amis très tôt dans une compétition. Ce fut avant tout une belle fête wanzoise avec du public et de l’ambiance, explique Dylan Saive, le coach de l’équipe vaincue. Nous voulions avant tout préparer le championnat contre Verviers. Évidemment, la victoire aurait été un plus qu’on n’aurait pas refusé. On perd contre plus fort et plus expérimenté dont la zone nous a fait mal. On est évidemment à fond derrière eux pour le prochain tour."