La Hutoise Suzy Tremblez brille en Serbie lors de la finale mondiale du tournoi Red Bull 3X3: "Je ne m'attendais pas à atteindre ce niveau"

Versée dans une poule relevée avec les USA, l’Australie, la Turquie et l’Azerbaïdjan, la Belgique a impressionné d’entrée de jeu face aux États-Unis.

"Quand j’ai vu le tirage, je me suis dit que ce serait très compliqué de passer la poule, même si les deux premières équipes se qualifiaient pour les quarts de finale, confie Suzy. Mais lors de notre première rencontre face aux États-Unis, tout s’est très bien déroulé. Notre seule défaite en poule, ce fut contre l’Australie. On ne s’attendait pas à se retrouver à ce niveau."

Qualifiées pour les quarts de finale de la compétition, nos compatriotes ont dû se farcir l’Égypte. "Là, ce fut bien plus compliqué. Elles étaient sur tous les ballons et nous nous sommes logiquement inclinées face aux futures championnes. On n’a vraiment aucun regret, poursuit la Hutoise qui a vécu une expérience mémorable. On a rencontré des sportifs de différents pays. Sur place, l’ambiance était géniale et ressemblait à du street basket. Tout le monde discute avec tout le monde, l’organisation est extraordinaire. Tout était all-in, on pouvait aller partout."

Une première couronnée de succès qui en appelle évidemment d’autres. "L’année prochaine, j’espère pouvoir participer à davantage de tournois. Pour le moment, c’est encore trop risqué de me lancer seule dans le 3x3 mais je ne ferme pas la porte pour les années à venir."

En attendant, Suzy Tremblez continuera de pratiquer le basket, en D1, avec Liège Panthers. La saison débute ce samedi, avec un gros déplacement à Namur.

"La préparation fut intense, Pierre (NDLR : Cornia, le coach) a été exigeant avec nous. Cette saison, on ne pourra pas compter sur des joueuses étrangères mais ce n’est pas pour ça que le club ne sera pas ambitieux" prévient Suzy Tremblez.