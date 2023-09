Huy (P1) s'offre Waremme C (P4) en Coupe provinciale: "Tout le monde a pu reprendre confiance"

Dotés de 15 points d’avance, les Wawas de William Scott espéraient tenir le plus longtemps possible. Mais cette avance n’allait plus être d’actualité au terme des 11 premières minutes. Un premier quart où seuls Rorive (3) et Fiacre (4) allaient connecter. Mais la suite était encore pire puisque les Wawas devaient se contenter du seul panier de plein jeu de Collin et d’un lancer de Van Keirsbilck avant la pause. Sans réussite ni solution face à la défense agressive des visiteurs, Waremme allait sombrer.

Car même si les Hutois n’alignaient que 7 joueurs, Content et ses coéquipiers étaient directement en réussite. Même sans leur meilleur marqueur, Njoumegni, les troupes de Steve Jovenau trouvaient d’autres solutions, collectives mais aussi individuelles pour claquer 45 points au premier acte. Face à la différence de niveau, les troupes de William Scott allaient continuer à travailler pour progresser.

Car, évidemment, la dynamique à sens unique continuait en 2e période avec Waremme ne pouvant logiquement pas rivaliser avec des Hutois continuant à empiler les paniers et réviser leurs gammes (20-54 au 2e acte). "Le groupe a bien réagi au regard du contexte. L’équipe était frustrée de la défaite à Grâce-Hollogne et une telle rencontre, plus simple, a permis de se remettre en route. Il s’est disputé dans une bonne ambiance, avec un bon arbitrage et tout le monde a pu reprendre confiance", notait Steve Jovenau.

Seul bémol sur la totalité de cette rencontre, surtout pour la cafétéria locale, pas de 100e point marqué par les Hutois. Au prochain tour, les troupes de Steve Jovenau recevront la P2 du Mailleux Comblain pour un nouveau derby de feu qui sera clairement plus équilibré

À noter qu’une troisième équipe régionale espère encore se qualifier puisque, jeudi, les Giants Braives recevront la P1 de Grâce-Hollogne. Un énorme challenge en perspective et une nouvelle belle affiche dans cette Coupe provinciale.

QT: 7-19, 3-26 (25-45), 9-27 (34-72), 11-27.

WAREMME : Rorive 3, Munkh-Erdenne 2, Cornet 3, Korda 0, Collin 2, Fiacre 7, Claes 4, Van Keirsbilck 7.

HUY: Content 21, Roncali 11, Tiquet 6, Francisco 9, Paeleman 14, Colle 8, Bouchaouir 30.