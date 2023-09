Football - P2A: Serrafino, un "Bison" hutois entre les perches

Si les Mosans l’ont emporté à Couthuin ce dimanche, ils le doivent en partie à leur gardien. Hakim Bahar ? Non, le gardien habituel était suspendu. C’est donc Salvatore Serrafino qui a enfilé les gants pour un intérim plus que réussi. Même s’il n’est pas des plus connus dans la région, le portier à un CV qui parle pour lui. " J’ai commencé au Thier à Liège avant de poursuivre ma formation au Standard de Liégé jusque mes 17 ans " explique celui que ses coéquipiers surnomment "Bison".